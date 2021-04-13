Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar - Son Dakika

Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar

13.04.2021 06:24

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.

Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar

ADANA - Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, özel harekat timleri ilk önce söz konusu şüphelilerin evlerinin olduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri şüpheli kişilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Şüpheliler özel harekat polisleri tarafından ellerine kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar
Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar

Özel Harekat, Adana, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı karar - Son Dakika


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