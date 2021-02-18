Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı (2) - Son Dakika
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Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı (2)

18.02.2021 08:13
Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı (2)

8 KİŞİ GÖZALTINDAAdana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin Bursa'da örgüt üyeliğinden tutuklanan ve iş yerinde bomba ele geçirilen terörist ile bağlantılı olduğu, bir şüphelinin Suriye'de DEAŞ'ın sözde polis kadrosunda görev aldığı, bir diğer şüphelinin ise şu an tutuklu bulunan DEAŞ'ın sözde zekat sorumlusunun oğlu olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ayrıca ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda cep telefonları ve dijital materyallere el konulduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı (2) - Son Dakika
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