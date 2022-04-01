Adana'da şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana'da kentte farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlıların adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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