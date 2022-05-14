Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon - Son Dakika
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Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon

14.05.2022 00:57
Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon

Adana'da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

Adana'da birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlara yönelik operasyon düzenledi. Birçok hırsızlık olayına katılan şüphelilerin evlerine şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da şafak vakti hırsızlara yönelik operasyon - Son Dakika
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