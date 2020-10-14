Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu - Son Dakika

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

14.10.2020 07:13

Adana'da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu
Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu
Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu
Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu
Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu
Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu
Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu
Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu
Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu

Narkotik Operasyonu, Uyuşturucu, Operasyon, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da şafak vakti narkotik operasyonu - Son Dakika

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