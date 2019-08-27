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Adana'da şafakta deaş operasyonu

50 dakika önce

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Adana'da şafakta deaş operasyonu, System.String[]

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Terör örgütüne eleman kazandırdığı, örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 9 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik deşifre çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt içinde faaliyet yürütüp, destekte bulunduğu iddia edilen 9 şüphelinin evlerini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından bugün sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildiği operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:22 Kaynak: DHA
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