Üye Girişi
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu

07.01.2022 08:11
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdiği öne sürülen 7 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdiği öne sürülen 7 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu sözde emir Mahmut Özden'in kurduğu Yamaçlı Grubu içinde bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle 7 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu
YORUMLAR
500

Adana Emniyet Müdürlüğü, Yamaçlı, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu - Son Dakika


Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi Millet İttifakı genişliyor mu? Akşener'in Davutoğlu ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirdi         
08:07
Döviz fiyatlarında son durum: Dolar, euro ne kadar oldu? Döviz fiyatlarında son durum: Dolar, euro ne kadar oldu?         
07:59
İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi         
00:55
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak         
15:32
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı! Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!         
13:15
Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar         
13:04
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi         
12:06
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Yaralı tilkiye işkence edilen video sonrasında valilik harekete geçti Yaralı tilkiye işkence edilen video sonrasında valilik harekete geçti         
11:56
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım" Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"         
11:22
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05

Son Dakika Haberleri
07:58 Döviz fiyatlarında son durum: Dolar, euro ne kadar oldu?
07:58 Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı
07:42 Şarkıcı Deha Bilimlier, yasak aşk sorusundan kaçmak için eğlendiği mekanın mal kabul kapısından çıktı
01:08 Beşiktaş'ta korona vakaları yükseliyor! Önder Karaveli ve 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
00:57 Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi
00:56 Rasim Ozan Kütahyalı'dan 2023 seçimleriyle ilgili gündem olacak yorum: Kaos olacağını hepimiz biliyoruz
00:54 İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi
00:12 Gökhan Özoğuz, bir depo benzine ödediği ücrete isyan edince Şahan Gökbakar'dan destek gecikmedi
00:10 Demet Akalın'dan eğlenceli paylaşım! Kızı ile babası Okan Kurt'un halayda "düz duvara tırmanma" akımını yayınladı
23:41 İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı! Arkasında da acı bir ayrıntı bıraktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 08:17:18. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement