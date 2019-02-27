Son Dakika Haberleri: Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu

22 dakika önce

Adana'da polisin belirlediği 45 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana'da polisin belirlediği 45 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kent merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 45 kişinin adresini belirledi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele (TEM), Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de desteği 45 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bazı evlerin demir kapıları koç başlarıyla kırılarak girildiği baskında özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

KUCAĞINDA BEBEĞİ İLE GELDİ

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen şüpheli kadınlarından birinin kucağında bebeği olduğu görüldü. Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:30 Kaynak: DHA

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