Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu
41 dakika önce
Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (3)GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİAdana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi.
Adana
'da şafakta uyuşturucu operasyonu (3)
GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:08 Kaynak: DHA
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