Son Dakika Haberleri: Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu

41 dakika önce

Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (3)GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİAdana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi.

Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (3)

GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:08 Kaynak: DHA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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