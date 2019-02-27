Son Dakika Haberleri: Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu (2)

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu (2)

1 saat önce

38 KİŞİ GÖZALTINDAAdana'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu (2), System.String[]
38 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Eş zamanlı olarak 600 polisle gerçekleştirilen operasyonda; şüphelilerin evlerinde uyuşturucu, silah ve av tüfeği ele geçirildiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:14 Kaynak: DHA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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