Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu (2)
1 saat önce
38 KİŞİ GÖZALTINDAAdana'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
38 KİŞİ GÖZALTINDA Adana
'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Eş zamanlı olarak 600 polisle gerçekleştirilen operasyonda; şüphelilerin evlerinde uyuşturucu, silah ve av tüfeği ele geçirildiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:07 Kaynak: DHA
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