Son Dakika Haberleri: Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu (3)

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu (3)

1 saat önce

GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİAdana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi.

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu (3), System.String[]
GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:28 Kaynak: DHA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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