Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu (3)
1 saat önce
GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİAdana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi.
GÖZALTI SAYISI 41'E YÜKSELDİ Adana
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 41'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:28 Kaynak: DHA
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