Adana'da Sağanak
1 saat önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde sağanak yağış nedeniyle araçlar yollarda kalırken bazı evleri su bastı.
Adana
'nın Seyhan
ilçesinde sağanak yağış nedeniyle araçlar yollarda kalırken bazı evleri su bastı.
Kentte şiddetli yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yollarda biriken sular yüzünden araçlar trafikte kaldı.
Bazı vatandaşlar araçlarını iterek ilerlerken, bazıları da yolda kurtarılmayı bekledi.
Bazı evlerin de su aldığı kentte sağanak yer yer şiddetini arttırarak devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:27 Kaynak: AA
Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı
FOX TV'nin Kapısına Çelenk Bırakan Osmanlı Ocakları: Portakal İçin Dişlerini Sıkan Yüzde 52 Var
Öğretmenlere Maaş ve Kıdem Teşviki Geliyor
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan ve Topbaş'tan Görüşme Talep Edecek