Son Dakika Haberleri: Adana'da sağanak
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Adana'da sağanak

8 dakika önce

Adana'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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Adana'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluştu.
Yollarda biriken sular yüzünden araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Şiddetli yağışa yakalanan yayalar ise otobüs durakları ile kapalı mekanlara sığındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:54 Kaynak: AA
su, adana, Güncel
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