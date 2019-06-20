Adana'da sağanak
8 dakika önce
Adana'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:54 Kaynak: AA
'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluştu.
Yollarda biriken sular yüzünden araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Şiddetli yağışa yakalanan yayalar ise otobüs durakları ile kapalı mekanlara sığındı.
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