Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (2) - Son Dakika

METREKAREYE 112 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Adana'da gece boyu etkili olan şiddetli yağışla birlikte metrekareye 112 kilo yağış düştüğü bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürü Serdar Aygün, Yüreğir ilçesinde yapılan ölçümler sonunda yağışın tahminler ölçüsünde gerçekleştiğini kaydetti. Aygün, şiddetli yağışın bugün ve yarın etkisini sürdürmesini, perşembe günü ise azaltmasını beklediklerini söyledi.

'TURUNCU KOD' VERİLDİ