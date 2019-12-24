Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika
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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

6 saat önce

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (3)SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜAdana'da gece boyu eksini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle sokaklar suyla doldu.

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (3)

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Adana'da gece boyu eksini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle sokaklar suyla doldu. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi girişi sular nedeniyle kapandı. Vatandaşlar su içinde kalan araçlarından güçlükle inebildi. Mahallede bulunan vatandaşlar ise evlerinde mahsur kaldı.

HOPARLÖRLE UYARI

İmamoğlu ilçesinde belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, yoğun yağışlar sebebiyle ilçede yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Anonslarda, meteorolojinin yaptığı uyarılara da yer verildi.

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:42 Kaynak: DHA
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