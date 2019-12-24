Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (5) - Son Dakika

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (5)

6 saat önce

ÇOCUĞU KURTARMA ANINI ANLATTIAdana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar adlı çocuğu kurtaran fırıncı İhsan Kurt, olayı görünce hiç düşünmeden suya koştuklarını söyledi.

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (5), System.String[]

ÇOCUĞU KURTARMA ANINI ANLATTI

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar adlı çocuğu kurtaran fırıncı İhsan Kurt, olayı görünce hiç düşünmeden suya koştuklarını söyledi. Çocuğu sudan çıkaran 3 kişiden biri olan Kurt, "O an aklıma çocuğum geldi. Hemen suya atlayıp, kurtardık" diye konuştu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Vatandaşlar tarafından kurtarılan Sabri Talhan Kocamanlar ise hipotermi tanısı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Kocamanların'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:05 Kaynak: DHA
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