Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6) - Son Dakika

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)

6 saat önce

BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜRAdana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar'ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti.

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6), System.String[]

BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜR

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar'ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti. Kocamanlar, "Biz olaydan haberdar değildik. Çocuğum dükkana gelirken, belediyenin yapmadığı altyapının sel sularına kapıldı. Çocuğumu 400 metre ilerde balçığın içerisinden çıkardılar. Allah razı olsun. Bedediyeye de hiç bir şey söylemiyorum. Orada neden oturuyorlar bilmiyorum. Çocuğum şuan gözetim altında, durumu belli değil. Doktorlar takip ediyor" dedi.

Akif ÖZDEMİR/ADANA,


Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu
Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri
00:11 Kuşadası'nda yağış az kalsın can alıyordu - Son Dakika
00:10 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:10 Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:10 Çorum'da otomobille kamyon çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 00:18:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]