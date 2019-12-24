Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6) - Son Dakika

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Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)
6 saat önce
BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜRAdana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar'ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:42 Kaynak: DHA
BABADAN KURTARANLARA TEŞEKKÜR
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılan Sabri Talhan Kocamanlar'ın babası Yaşar Kocamanlar, oğlunu kurtaranlara teşekkür etti. Kocamanlar, "Biz olaydan haberdar değildik. Çocuğum dükkana gelirken, belediyenin yapmadığı altyapının sel sularına kapıldı. Çocuğumu 400 metre ilerde balçığın içerisinden çıkardılar. Allah razı olsun. Bedediyeye de hiç bir şey söylemiyorum. Orada neden oturuyorlar bilmiyorum. Çocuğum şuan gözetim altında, durumu belli değil. Doktorlar takip ediyor" dedi.
Akif ÖZDEMİR/ADANA,
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