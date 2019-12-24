Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

6 saat önce

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTIAdana'da 2018 Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmur yağarken, bugün metrekareye düşen yağmur miktarı 120 kilogramı geçti.

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (6)

TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Adana'da 2018 Aralık boyunca metrekareye 380 kilogram yağmur yağarken, bugün metrekareye düşen yağmur miktarı 120 kilogramı geçti. Yağmurla Yüreğir, Sarıçam, Seyhan, Karataş, Yumurtalık ilçelerindeki tarım arazilerini su bastı. Çiftçiler, tarlalarını dolduran suyu boşaltabilmek için motorlarla büyük çaba harcadı. Buğday ve narenciye ürünlerinin zarar gördüğü öğrenilirken, yağışların cuma gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi

Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
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