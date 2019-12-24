Adana'da sağanak; 4 merkez ilçede okullar tatil edildi (8) - Son Dakika

ADANA'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Adana'da gün boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.