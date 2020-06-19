Adana'da sağanak; caddeler sular altında (4) - Son Dakika

RÖGARI AÇMAK İÇİN SUYA DALDI

Sel sularının caddelere dolduğu kentte araçların sudan çıkarılması için tahliye işlemleri başladı. Bir görevli, yolda tıkanan rögarı açmak için suya daldı. Görevlinin suya daldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Suya dalış yaptıktan sonra rögarı açarak araçların tahliye olmasını sağlayan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) görevli Suat Bingöl, "ASKİ çalışanı olarak yapmam gerekeni yaptım. Vatandaşların güvenliği için canımı hiçe sayarak görevimi yaptım" dedi.

'BİR ANDA KENDİMİ SULARIN İÇİNDE BULDUM'