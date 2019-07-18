Son Dakika Haberleri: Adana'da sağanak etkili oldu
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Adana'da sağanak etkili oldu

1 saat önce

Adana'da yaklaşık bir saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Adana'da yaklaşık bir saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kentin bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.

Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı. Ayrıca biriken su nedeniyle yayalar yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar biriken sularda kalan araçların sürücülerine yardım etti.
Sokaklarda rögarlar taştı, bazı iş yerlerini su bastı. Esnaf iş yerine dolan suları tahliye etmeye çalışıyor.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:24 Kaynak: AA
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