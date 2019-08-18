Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Adana'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:54 Kaynak: AA
'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, trafikte aksamalar meydana geldi. Suların biriktiği bölgelerde yayalar da yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.
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