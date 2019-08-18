Son Dakika Haberleri: Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

Adana'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Adana'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, trafikte aksamalar meydana geldi. Suların biriktiği bölgelerde yayalar da yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, su baskınları nedeniyle tatilini yarıda kesecek
Eminönü'nde sular çekildi! İşte sel felaketinin ardından son durum Para isteyen cani evlat tabancayla vurdu, annesi "İntihar ettim" dedi Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 11:58:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]