Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Adana'da kentte etkili olan sağanak sonucu oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da kentte etkili olan sağanak sonucu oluşan su birikintileri hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarında hasarlı kazalar meydana geldi.

Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlanırken arıza yapan bir servis aracındaki yolcular bir süre mahsur kaldı. Ardından araçtan inen yolcular biriken su nedeniyle yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir okulun öğrencileri de binanın bulunduğu sokaktaki su birikintisi nedeniyle okula giremedi.

Rögarlarda taşma meydana gelirken belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Google'ın yeni CEO'su Sundar Pichai'nin yıllık maaşı dudak uçuklattı
Adana'da eğitime sağanak engeli Sigorta şirketlerini dolandıran çetenin lideri ehliyeti olmayan kayınvalidesine bile otomobil aldırmış Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada!

Son Dakika Haberleri
15:06 Ümraniye'de silahlı market soygunu - Son Dakika
15:06 Hindistan'da Ulusal Nüfus Sicili'nin güncellenmesi teklifi onaylandı - Son Dakika
15:06 Securitas'a Turizmde En İyi Outsource Servis Yönetim Ödülü - Son Dakika
15:06 Okyanusta gemi personeli tarafından öldürülen kaptanın cenazesi İstanbul'a getirildi - Son Dakika
15:01 Mahsur kalan hamile inek film gibi operasyon ile kurtarıldı - Son Dakika
14:30 Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı - Son Dakika
13:49 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:10:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]