Son Dakika Haberleri: Adana'da Sağanak Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı

Adana'da Sağanak Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı

15 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde sağanak nedeniyle refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adana'da Sağanak Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde sağanak nedeniyle refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Hal Kavşağı'nda süratli olduğu tespit edilen 01 ENT 77 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Zeminin de kaygan olması nedeniyle bir süre kayan otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

Araç içerisinde bulunan ve yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede araç içerisinde içki şişelerinin bulunduğunu tespit etti.

Kullanılamaz hale gelen araç, incelemenin ardından çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:07 Kaynak: AA

Araç, Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Torbacı Aranıyor" Yazısının Yazıldığı Mahalle, Başarılı Operasyonlarla Temizlendi Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı

Cani Koca, Tartıştığı Eşini Önce Bıçakladı, Ardından Çekiçle Döverek Öldürdü Vefalı Köpek, Kendisini Terk Eden Sahibini -30 Derecede 6 Ay Bekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 01:22:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Sağanak Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]