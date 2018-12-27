Adana'da Sağanak Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı
1 saat önce
Adana'nın Seyhan ilçesinde sağanak nedeniyle refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Adana
'nın Seyhan
ilçesinde sağanak nedeniyle refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hal Kavşağı'nda süratli olduğu tespit edilen 01 ENT 77 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Zeminin de kaygan olması nedeniyle bir süre kayan otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Araç
içerisinde bulunan ve yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırdı. Polis
ekipleri, yaptıkları incelemede araç içerisinde içki şişelerinin bulunduğunu tespit etti.
Kullanılamaz hale gelen araç, incelemenin ardından çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:18 Kaynak: AA
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