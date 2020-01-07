Adana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü - Son Dakika

Adana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü

6 saat önce

ADANA'da, dün sabah başlayan şiddetli yağmur, bugün de etkili olurken, cadde ve sokaklar, göle döndü.

Adana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü, System.String[]

ADANA'da, dün sabah başlayan şiddetli yağmur, bugün de etkili olurken, cadde ve sokaklar, göle döndü. Kentte, dün metrekareye 80 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodlu yağış uyarısında bulunduğu Adana'da, dün sabah başlayan sağanak, bugün de etkili oldu. Kentte, dün metrekareye 80 kilogram yağış düşerken, bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklar, bugün de göle döndü.

AMBULANS KAZA YAPTI

Şiddetli yağışın etkili olduğu merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda, 01 ACL 300 plakalı ambulans, ara yoldan çıkan Recep Çetin (60) yönetimindeki 16 JNV 89 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yolda yaklaşık 100 metre sürüklenen ambulans, devrildi. Ambulansın içindeki 2 sağlık çalışanı, yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü Çetin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince başka ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sabah, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika Haberleri
16:52 Ulukışla'da okullara kar tatili (3) - Son Dakika
16:52 Tepeden yuvarlanan taşlar yol kenarına düştü - Son Dakika
16:52 BÜYÜKÇEKMECE TEM'DE KAZA -3 (aktüel) - Son Dakika
16:47 Başkan Güder'den Rektör Karabulut'a ziyaret - Son Dakika
16:47 Yenice ve Çan'da okullara 1 gün kar tatili - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:57:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sağanak; metrekareye 80 kilogram yağış düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]