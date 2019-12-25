Adana'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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Adana'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

6 saat önce

Adana'da yoğun sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.

Adana'da sağanak nedeniyle araçta mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, System.String[]

Adana'da yoğun sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde su baskınları nedeniyle araçta mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekibi sevk edildi.

Araçta mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması ve bölgeye sevk edilen askeri kurtarma helikopteriyle kurtarıldı.

Gece AFAD Müdürlüğünde misafir edilen kişiler, sağlık kontrolünden geçirildi. Gruptakilerin sağlık problemi olmadığı belirlendi.

Kurtarılan kişilerden Yasin Gümüş, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Gümüş, "Yaklaşık 11 saat arabanın içinde mahsur kaldık. Allah devletimizden razı olsun. Valimiz, asker, AFAD yetkililerinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Abdioğlu, Yüreğir, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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