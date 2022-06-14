Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

14.06.2022 03:25
Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Adana'da etki olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Adana'da etki olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Kent merkezinde gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı mahallelerdeki evlerde ve iş yerlerinde sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2) Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
Kaynak: AA

Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:16 Genç, İstanbul'daki tarihi Galata Kulesi'nden atlayarak canına kıydı
01:14 Seren Serengil'den çok konuşulacak ititraf: Bizde beraberlik var ama ilişki yok
01:12 Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi
00:23 Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış devam edecek, sel ve su baskınlarına dikkat
00:21 Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı
00:19 Avustralya Milli Futbol Takımı, Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı
00:13 Kirasını 3 katına çıkaran ev sahibini 2 el ateş ederek öldürdü
00:04 Kayserispor Başkanı, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
23:44 Fenerbahçe Ergin Ataman'a göndermede bulundu! Sosyal medyada yorum yağdı
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 03:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement