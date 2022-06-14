Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı mahallelerdeki evlerde ve iş yerlerinde sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.

Adana 'da etki olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Kaynak: AA

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