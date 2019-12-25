Adana'da sağanak nedeniyle bir evin giriş kısmı yıkıldı - Son Dakika

Adana'da toprak kayması sonucu tek katlı bir evin giriş bölümü yıkıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki bir inşaatın temelinde sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
İnşaat sahasından kayan toprak, yakındaki müstakil evin giriş kısmının yıkılmasına neden oldu.
Olay sırasında içeride bulunan Cumali Mendilli, evin tamamen yıkılma ihtimaline karşı çatıdan bitişikteki binaya geçti.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ve belediye ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Öte yandan, kentte su baskınının oluştuğu yollarda 50'ye yakın araca ait plaka bulundu. Plakalar, polis tarafından yollardan toplandı.