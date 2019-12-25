Adana'da sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Adana'da sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Adana'da yoğun sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Adana'da sağanak nedeniyle mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı, System.String[]

Adana'da yoğun sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 24 saat içerisinde metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağmur düştü.

Adana'da iki gündür süren yoğun yağış nedeniyle evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşların sorunlarını en aza indirmek için Adana Su Kanalizasyon İdaresi ekipleri gece boyunca mesai yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da sel felaketinin vurduğu mahallelerde sabaha kadar kurtarma operasyonlarına katıldı, su tahliye çalışmalarını yönetti.

Ekipler, PTT Evleri Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan 75 vatandaşı kurtardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karalar, Adana'da bir felaketin yaşandığını, derelerin taştığını, evleri su bastığını, ekiplerin ise tamamının teyakkuzda olduğunu belirtti.

Kentte alt yapı sorununun bulunduğunu ve bunun kendilerinden kaynaklanmadığını aktaran Karalar, sorunu çözmek için çalıştıklarını vurguladı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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