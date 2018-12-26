Son Dakika Haberleri: Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (2)

Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (2)

1 saat önce

DUVAR YIKILDIAdana'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı.

Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (2), System.String[]
DUVAR YIKILDI

Adana'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın büyük bir gürültüyle yıkılması nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yıkılan duvar önünde park halinde bulunun bir kamyonet ise zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:16 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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