Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (2)

DUVAR YIKILDIAdana'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı.

DUVAR YIKILDI



Adana'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın büyük bir gürültüyle yıkılması nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yıkılan duvar önünde park halinde bulunun bir kamyonet ise zarar gördü.





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