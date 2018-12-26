Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (2)
1 saat önce
DUVAR YIKILDIAdana'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı.
DUVAR YIKILDI
Adana'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı. Duvarın büyük bir gürültüyle yıkılması nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Yıkılan duvar önünde park halinde bulunun bir kamyonet ise zarar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:16 Kaynak: DHA
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