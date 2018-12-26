Son Dakika Haberleri: Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (3)

Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (3)

30 dakika önce

ADANA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı.

Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (3), System.String[]
ADANA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez otogarı su bastı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Evleri de su bastı. Adana Merkez Otogarı'nda bulunan peronlarda ve bekleme salonları da suyla doldu. Bazı otobüs seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Otogar esnafı, otogar kotunun alçakta kaldığı için her sağanakta su bastığını bildirdi. Sağanak nedeniyle kentte trafik de aksadı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:41 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüyler Ürperten Vahşet! Cani Koca, Kavga Ettiği Karısını Haşladı Tartıştığı Eşini Çekiçle Dövüp, Bıçaklayarak Öldürdü

Elektrik, Doğal Gaz ve Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Yeniden Belirlendi Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Alıp, Çankırı'daki Bir İlçeye Hibe Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:11:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]