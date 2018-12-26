Son Dakika Haberleri: Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (3)

Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (3)

1 saat önce

ASKİ, OTOGARDA YAŞANAN SU BASKININA MÜDAHALE ETTİAdana'da sabahın erken saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur merkez ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Adana'da Sağanak; Otogar Su Altında Kaldı (3), System.String[]
ASKİ, OTOGARDA YAŞANAN SU BASKININA MÜDAHALE ETTİ

Adana'da sabahın erken saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur merkez ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Uzun yıllar istatistiklerine göre aralık ayında ortalama 120,8 kilogram yağışın düştüğü Adana'da bir saatlik süreçte felaket boyutunda yağmur yağdı. Metrekare esasına göre yapılan ölçümlerde Seyhan'da 42,8, Çukurova'da 73, Yüreğir'de 53, Sarıçam'da 63,7 kilogram yağış düştü.

Şiddetli yağış nedeniyle alarma geçen ASKİ ekipleri, Adana Merkez Otogarı'nda meydana gelen su birikintisini ortadan kaldırmak için çalışma yürüttü. Kış mevsimi nedeniyle dökülen ağaç yapraklarının diğer atıklarla birlikte yağmur suyu şebekesini tıkaması sonucu yaşanan sıkıntı ASKİ ekiplerince kısa sürede giderildi. Otogarda öğle saatlerinden önce normal trafiğe dönüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:50 Kaynak: DHA

Adana, ASKİ, Güncel
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