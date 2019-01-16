Adana'da Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı

Adana'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, su baskınlarına neden oldu.

Adana'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, su baskınlarına neden oldu.



Kentte etkili olan yağış nedeniyle özellikle Yüreğir ilçesinde bazı mahallelerde evleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü.



Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar park halindeki otomobillerde hasara neden oldu.



İtfaiye ekipleri su tahliye çalışmaları yaptı.



Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Yeni Mahalle'de yaşayan 70 yaşlarındaki bir kadının su dolan evde olduğu ve komşularının kendisinden haber alamadığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.



Kadının evinin bulunduğu sokakların ve bahçesinin yağış nedeniyle su dolu olduğunu fark eden ekip, itfaiyeye haber verdi.



Sokağa gelen itfaiye ekipleri, pencereden girdikleri evin yaklaşık yarım metre su dolu odalarında yaptığı aramada yaşlı kadını bulamadı.

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