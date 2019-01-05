Son Dakika Haberleri: Adana'da Sağanak Taşkına Neden Oldu

Adana'da Sağanak Taşkına Neden Oldu

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak taşkına yol açtı.

Adana'da Sağanak Taşkına Neden Oldu, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak taşkına yol açtı.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Altıgöz Mahallesi'nden geçen Mecrin Deresi taştı.

Su baskınları yaşanan mahallenin yanı sıra ilçe genelindeki bazı tarım arazileri de zarar gördü.

Altıgöz Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle evlerin çevresinin suyla kaplandığını söyledi.

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısını dikkate alarak yağışlar öncesi 9 evi tahliye ettiklerini belirten Kılınç, "Jandarma ve itfaiye ekipleri mahalleye gelerek uyarılarda bulundu. Yağışların devam etmesi halinde diğer evlerde de su baskınları yaşanabilir." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinleri de yağıştan ve derenin taşmasından dolayı tarlalarının sular altında kaldığını, mağdur olduklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel
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