Üye Girişi
ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika

ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ

11.01.2022 06:14

ADANA'da iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokak ve evlerde su baskınları yaşandı.

ADANA'da iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı sokak ve evlerde su baskınları yaşandı. İçme suyu borusunun patlaması sonucu yolda oluşan ve içi yağmur suyu ile dolan çukura düşen bir minibüs ise hasar gördü.

Kent genelin iki gündür devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı sokaklardaki rögarların tıkanması nedeniyle su baskınları yaşandı. Sokaklarda ve evlerde meydana gelen su baskınlarına Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve itfaiye ekipleri müdahale etti. ASKİ ekipleri, tıkanan rögarları açarken, itfaiye ekipleri ise dalgıç motorlarıyla su tahliyesinde bulundu. Sağanak yağış nedeniyle teyakkuzda bulunan polis ekipleri de evleri su basan vatandaşların yardımına koştu.

SU BORUSU PATLADI, MİNİBÜS ÇUKURA DÜŞTÜ

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı hemzemin geçit yakınında ASKİ'ye ait içme suyu borusu patladı. Borunun patlaması sonrası oluşan çukur ise sağanak yağış ve borudan basınçla gelen su ile doldu. Bu sırada bulvarda seyir halinde bulunan sürücünün ismi açıklanmayan 01 UY 923 plakalı minibüsün sol kısmı, içi su dolu çukura düştü. Araçtan inmeyen sürücünün telefon ile yardım istemesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Çukurova düşen minibüs, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Sağanak yağış etkisini azaltmasına rağmen çarşamba gününe kadar devam edeceği duyuruldu.

ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ
ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ
ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ
ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ
ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ
ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ
ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ

YORUMLAR
500

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İtfaiye, Minibüs, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika


Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler Rezan Epözdemir'den Burak Elmas'a ağır sözler         
21:34
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?         
19:12
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler Kurt köpeği yolda sağa sola koşturuyordu! Köpeği takip ettiler ve gördükleri karşısında dehşete düştüler         
13:46
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan... Ahmet Çakar'dan Arda Turan'a: Genç irisi, tombik bir oğlan...         
11:26
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı         
09:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50

Son Dakika Haberleri
01:01 Şahan Gökbakar, Merkez Bankası'nın kararına rağmen bankaların faizi indirmemesine isyan etti
00:43 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor
00:41 Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor
00:06 Cemre Kemer'den trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül eleştirilerine yanıt
23:52 Aleyna Tilki'nin sevgilisi rapçi Uzi'nin konserini polis bastı
23:50 Ayrılık sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! Tazminat alacak mı?
23:38 Aracında piknik tüpüyle intihara kalkışan kadın, polisi alarma geçirdi
23:37 Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın ifadelerine tepki
23:23 Ayrılık konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim, Başkan'ın teklifini duyunca çıldırdı
22:57 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Murat Eken'in son hali şaşırttı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 06:37:57. #1.11#
SON DAKİKA: ADANA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI ETKİLEDİ, MİNİBÜS SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement