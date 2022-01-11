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Adana'da sağanak yağış hayatı etkiledi, minibüs su dolu çukura düştü (2) - Son Dakika

Adana'da sağanak yağış hayatı etkiledi, minibüs su dolu çukura düştü (2)

11.01.2022 08:55
Adana'da sağanak yağış hayatı etkiledi, minibüs su dolu çukura düştü (2)

ARAÇLAR YOLDA KALDIAdana'da 2 gündür etkili olan ve gece boyu devam eden sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Adana'da 2 gündür etkili olan ve gece boyu devam eden sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı cadde ve sokaklarda araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Sabaha karşı sağanak etkisini azaltırken, işe gitmek için araçları ile yola çıkanlar göle dönen yollarda güçlük çekti. Bazı sürücüler su birikintilerinden geçmeyi başarırken, bazılarının araçları arızalandı. Sürücülerin yardım istemesi ile arızalanan araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kent genelinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, su basan ev ve yollarda çalışmalarını sürdürüyor.


Adana'da sağanak yağış hayatı etkiledi, minibüs su dolu çukura düştü (2)
Adana'da sağanak yağış hayatı etkiledi, minibüs su dolu çukura düştü (2)
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Adana, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da sağanak yağış hayatı etkiledi, minibüs su dolu çukura düştü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da sağanak yağış hayatı etkiledi, minibüs su dolu çukura düştü (2) - Son Dakika
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