Adana'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
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Adana'da sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su içinde kalırken bir araç su birikintisinde arızalandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:05 Kaynak: İHA
'da sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su içinde kalırken bir araç su birikintisinde arızalandı.
Öğleden sonra başlayan sağanak kenti olumsuz etkiledi. Yeşilyurt
ve Huzurevleri mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar arazı yaptı. Yeşilyurt Mahallesinde bir sokak su içinde kalınca iş yeri ve evleri su bastı.
İş yerleri su içinde kalan vatandaşlar her yağmurda aynı manzara ile karşılaştıklarını sokağın bulvara çıkan tarafının yüksek olmasından dolayı su baskını
yaşandığını söyledi. Vatandaşlar iş yerlerini basan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı. - ADANA
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