Son Dakika Haberleri: Adana'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
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Adana'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

28 dakika önce

Adana'da sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su içinde kalırken bir araç su birikintisinde arızalandı.

Adana'da sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerleri su içinde kalırken bir araç su birikintisinde arızalandı. Öğleden sonra başlayan sağanak kenti olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ve Huzurevleri mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar arazı yaptı. Yeşilyurt Mahallesinde bir sokak su içinde kalınca iş yeri ve evleri su bastı. İş yerleri su içinde kalan vatandaşlar her yağmurda aynı manzara ile karşılaştıklarını sokağın bulvara çıkan tarafının yüksek olmasından dolayı su baskını yaşandığını söyledi. Vatandaşlar iş yerlerini basan suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)
Adana'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Yeşilyurt, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:15 Kaynak: İHA
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