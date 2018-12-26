Son Dakika Haberleri: Adana'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

Adana'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı

24 dakika önce

Adana'da dün akşam saatlerinden beri etkisini sürdüren sağanak yağış, su baskınlarına sebep oldu.

Adana'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Yol Açtı, System.String[]
Adana'da dün akşam saatlerinden beri etkisini sürdüren sağanak yağış, su baskınlarına sebep oldu.

Adana'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde sağanağa döndü. Yoğun yağış nedeniyle araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı evleri de su bastı. Kentin bazı bölgelerinde su birikintileri oluşmasına da yol açan yağışın, akşama kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde ise bir apartmanın otoparkı sular altında kaldı. Apartmanda yönetici olan Doğan Bozkurt, "Dün geceden beri yağan yağmur sonrası 16 katlı binamızın otoparkını su bastı. İçeride bulunan bütün elektrik panoları sular altında kaldı" dedi.

Apartman sakini Murat Bozkurt ise binaya yeni taşındıklarını belirterek, "Bu su baskını bu sene 3 kez meydana geldi. Burası arabalarımızı koyduğumuz garaj. Buranın derinliği en az 3-4 metre bu sıkıntıyı devamlı yaşıyoruz. Otoparkta şu an komşularımızın motosikletleri var. Hepsi sular altında kaldı" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:40 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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