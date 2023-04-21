Adana'da Sağanak Yağış ve Dolu: Yollar Su Altında Kaldı, Bazı Sürücüler Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Adana'da Sağanak Yağış ve Dolu: Yollar Su Altında Kaldı, Bazı Sürücüler Mahsur Kaldı

21.04.2023 22:06

Meteorolojinin uyardığı Adanada sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Şehirde öğlen 13.30 saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış sele de neden oldu. Merkez Seyhan Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde birçok bulvar cadde ve ara sokaklar su altında kaldı. Sürücüler su altında kalan yollarda araçlarını kullanmakta güçlük çekerken bazıları da mahsur kaldı.

Meteorolojinin uyardığı Adana'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Şehirde öğlen 13.30 saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış sele de neden oldu. Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde birçok bulvar, cadde ve ara sokaklar su altında kaldı. Sürücüler, su altında kalan yollarda araçlarını kullanmakta güçlük çekerken, bazıları da mahsur kaldı.

Bayram gezmesi diye çıktılar, selde mahsur kaldılar

KÖPRÜ ALTINDA MAHSUR KALDILAR

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda bulunan köprünün altı da sağanak yağış nedeniyle su doldu. Bu sırada ailesiyle birlikte bayram gezmesine giden Süleyman Kayakıran'ın otomobili de su dolan köprü altında mahsur kaldı. Polise haber veren aile, olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla kurtuldu.

OTOMOBİLDEKİ SUYU KOVALARLA BOŞALTTILAR

Kayakıran ailesi otomobillerindeki suyu kovalarla boşalttı. O anlar kameralara yansıdı. Kayakıran, "Bayram gezmesine gidiyorduk su altında kaldık. Otomobil şuan çalışmıyor. Allah'tan geldi yağmur, köprünün altı göllendi hep" diye konuştu.

Bayram gezmesi diye çıktılar, selde mahsur kaldılar

VATANDAŞLAR KAR TOPU OYNADI

Kayakıran ailesinin mahsur kaldığı köprü altında bir otomobil daha mahsur kaldı. Ekipler, otomobili kurtarmak için çalışmalara başladı. Ayrıca şiddetli dolu yağışı nedeniyle oluşan kar öbekleriyle vatandaşlar kar topu oynadı. Yağışın etkisini akşam saatlerinde yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
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