Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3) - Son Dakika

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Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)
6 saat önce
MEZARLAR SULAR ALTINDAAdana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
MEZARLAR SULAR ALTINDA
Adana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı. Göle dönen mezarlıkta, birçok mezarın sadece taşları görünür hale geldi.
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
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