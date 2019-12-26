Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3) - Son Dakika

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)

6 saat önce

MEZARLAR SULAR ALTINDAAdana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı.

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3), System.String[]

MEZARLAR SULAR ALTINDA

Adana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı. Göle dönen mezarlıkta, birçok mezarın sadece taşları görünür hale geldi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,


Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi
Adana'da sel sularının çekilmesiyle su altında kalan otomobiller ortaya çıktı Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü

Son Dakika Haberleri
18:56 Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
18:56 Düzce'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
18:56 Bodrum'dan Doğubayazıt'a gönül köprüsü - Son Dakika
18:55 Antalya küçük kıza cinsel istismara beraat kararı yargıtay'a taşınıyor - Son Dakika
18:49 Bulgaristan'da Türkler şehitlerini andı - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:57:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]