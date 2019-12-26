Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (4) - Son Dakika

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (4)

6 saat önce

SULAR ÇEKİLİNCE ARAÇLAR ORTAYA ÇIKTIAdana'da suların bazı bölgelerde çekilmesiyle birlikte sele kapılarak tarlaya düşen araçlar da ortaya çıktı.

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (4), System.String[]

SULAR ÇEKİLİNCE ARAÇLAR ORTAYA ÇIKTI

Adana'da suların bazı bölgelerde çekilmesiyle birlikte sele kapılarak tarlaya düşen araçlar da ortaya çıktı. 2 gün önce Kürkçüler Mahallesi'nde D-400 karayolu Ceyhan-Adana istikametinde, yol kenarında oluşan sel sularına kapılarak tarlaya düşen içerisinde 5 kişinin olduğu otomobil ile bir başka araç da ortaya çıktı. 3 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkmış, 2 kişi ise ekipler tarafından kurtarılmıştı. Kurtulanların, Kürkçüler Cezaevi'nden cezasını tamamladıktan sonra çıkan bir kişi ile onu almaya gelen yakınları olduğu öne sürüldü.


Kürkçüler, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi
Adana'da sel sularının çekilmesiyle su altında kalan otomobiller ortaya çıktı Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü

Son Dakika Haberleri
18:56 Mersin'de yaylada kaybolan kişinin arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
18:56 Düzce'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
18:56 Bodrum'dan Doğubayazıt'a gönül köprüsü - Son Dakika
18:55 Antalya küçük kıza cinsel istismara beraat kararı yargıtay'a taşınıyor - Son Dakika
18:49 Bulgaristan'da Türkler şehitlerini andı - Son Dakika
16:58 Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Son Dakika
16:53 16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:57:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]