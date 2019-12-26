Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (2) - Son Dakika

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (2)

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİBakan Kurum, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'geçmiş olsun' dileklerini de iletirken, Olay yaşanır yaşanmaz tüm bakanlıklarımız bu noktada seferber oldular.

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (2), System.String[]

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' DİLEĞİ

Bakan Kurum, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'geçmiş olsun' dileklerini de iletirken, Olay yaşanır yaşanmaz tüm bakanlıklarımız bu noktada seferber oldular. İlk etapta valimizin yapacağı tespitler neticesinde vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bugün itibariyle mağdur olan vatandaşlarımıza belirli bir miktarda ön ödenek gönderilecek. Akabinde etaplar halinde hasar tespit durumuna göre vatandaşlarımızın yaraları hızlı bir şekilde sarılacak. Bugün Yüreğir, Seyhan, Sarıçam, Ceyhan ve Karataş ilçelerimizde belediye başkanlarımızla birlikte incelemelerde bulunduk. Başkanlarımızın taleplerini alıyoruz. Bazı yerlerde bizzat giderek sahada inceleme yaptık. Yüreğir 19 Mayıs, PTT Evleri, Sarıçam Deresi güzergahlarında inceleme yaptık ve gördük ki bir taraftan da şehirle ilgili altyapı eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Bir yandan da kentsel dönüşüm başlatmamız gerekiyor. Yüreğir'de 19 Mayıs, PTT Evleri, Sinanpaşa, Şehit Erkut Akbay'da kentsel dönüşüm projesi başlatacağız. Etaplar halinde de vatandalarımızın problemlerini halledeceğiz diye konuştu.

BAKAN KURUM 1 YIKIK, 2 AĞIR HASARLI, 9 HAFİF HASARLI BİNA TESPİT ETTİK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliklerinin etkilerinin artık tüm dünyada olduğu gibi ülkede de ciddi oranda hissedildiğini söyledi. Adana'da yıllık ortalama yağış miktarının metrekareye 121 kilogram seviyelerindeyken 2 gün önce bölgesel olarak 250-300 kiloya yükseldiğini gördüklerini anlatan Bakan Kurum, Bu yağışların şehrimize de hem çiftçiye hem vatandaşın hayatını olumsuz etkilediğini gördük. Olay yaşanır yaşanmaz valilik bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. İlgili bakanlıklarımızın belediyelerimizin tüm birimleriyle bu merkezde vatandaşların yarasını sarmak için çalıştık. İlk hasar tespit çalışmalarında 1 yıkık, 2 ağır hasarlı, 9 hafif hasarlı bina tespit ettik. Tarım alanlarına baktığımızda Seyhan, Kozan, Çukurova, Feke, Ceyhan, İmamoğlu, Yumurtalık, Sarıçam, Yüreğir ve Karataş ilçelerinde toplamda 123 bin 151 dekar alanda inceleme yaptık. Fiilen sahada sular mevcut. Sular çekildiğinde çiftçilerimizin zarar ziyan tespitleri net bir şekilde yapılacaktır dedi.

4 MERKEZ İLÇENİN YAĞMUR SUYU PROBLEMİ HALLEDİLECEK

Adana'nın sorunları ve problemleriyle ilgili bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini anlatan Bakan Kurum, şunları kaydetti

11 ayrı yatırım için içme suyu, yağmur atık su arıtma tesisi gibi 650 milyon lira bedelli yatırımlarımız belediyelerle birlikte devam ediyor. 4 merkez ilçemizin yağmur suyu problemini halletmemiz gerekiyor, bunun kararını aldık. Aşırı yağışların etkileriyle birlikte bu problemi halletmek için bir projeyi hazırladılar belediyelerimiz. 70 milyon liralık bu yatırımı da önümüzdeki yıl başlatıp en kısa zamanda bu problemi çözmüş olacağız. Bu tabi yağmur suyu dışında da selden etkilenen Yüreğir,  Ceyhan, Seyhan, Karataş, Sarıçam ilçelerimizde de bir koordinasyon toplantısı yapıp, selden çok etkilenen bu ilçelere hibe desteği sağlayacağız. Bu hafta için de hibe miktarlarımız belediyelerin hesaplarına yatacak.


Cumhurbaşkanı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
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