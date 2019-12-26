Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)-MEZARLAR SULAR... - Son Dakika

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)

MEZARLAR SULAR ALTINDAAdana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı. Göle dönen mezarlıkta, birçok mezarın sadece taşları görünür hale geldi.