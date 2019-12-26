Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)-MEZARLAR SULAR... - Son Dakika

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Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)-MEZARLAR SULAR...
6 saat önce
Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)MEZARLAR SULAR ALTINDAAdana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:13 Kaynak: DHA
Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (3)
MEZARLAR SULAR ALTINDAAdana'da 4 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı, sular altında kaldı. Göle dönen mezarlıkta, birçok mezarın sadece taşları görünür hale geldi.
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