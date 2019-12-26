Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (5) - Son Dakika

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Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (5)
6 saat önce
TARLALAR SULAR ALTINDA Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesindeki ekili alanlar, sular altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
TARLALAR SULAR ALTINDA
Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesindeki ekili alanlar, sular altında kaldı. İlçe merkezinden geçen Ceyhan Nehri'nin su seviyesi, yükseldi. Nehir kenarında bulunan bazı köyler ise sular altında kaldı. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, "Geçen yıl da burası sular altında kaldı. Önce yağan yağmurlar üreticilerimizi güldürdü; ancak sağanak nedeniyle nehir kenarı ve dere yakınındaki tarlalar, sular altında kaldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile birlikte hasar tespit çalışmaları yapmaya başladık. Zaten çiftçimiz zor durumda. Yardım bekliyoruz" dedi.Şahin ÖZER/CEYHAN (Adana),
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