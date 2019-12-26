Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi - Son Dakika

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi

6 saat önce

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (5)TARLALAR SULAR ALTINDAAdana'da etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesindeki ekili alanlar, sular altında kaldı.

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (5)

TARLALAR SULAR ALTINDA

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesindeki ekili alanlar, sular altında kaldı. İlçe merkezinden geçen Ceyhan Nehri'nin su seviyesi, yükseldi. Nehir kenarında bulunan bazı köyler ise sular altında kaldı. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, Geçen yıl da burası sular altında kaldı. Önce yağan yağmurlar üreticilerimizi güldürdü; ancak sağanak nedeniyle nehir kenarı ve dere yakınındaki tarlalar, sular altında kaldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile birlikte hasar tespit çalışmaları yapmaya başladık. Zaten çiftçimiz zor durumda. Yardım bekliyoruz dedi.

Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
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