Adana'da sağanak yolları göle çevirdi - Son Dakika

Adana'da dün sabahtan bu yana yağan sağanak nedeniyle kentteki yollar adeta göle döndü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Adana'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak hız kesmeden devam ediyor. Yağış nedeniyle Seyhan ilçesine bağlı Ordu Caddesi ve Regülatör Köprü'de yollar adeta göle döndü. Birçok araç sürücüsü yolda ilerlemekte zorlandı.



Ayrıca yoldaki su birikintilerinden dolayı kaldırımdan geçen vatandaşları da geçen araçlar ıslattı. Metin Güleryüz isimli vatandaş, "Birçok araç bizi ıslatıyor. Bu yağmurlu havalarda araç sürücüleri biraz daha dikkatli olursa iyi olur. Geçen ki yağışta Adana büyük bir afet atlattı. Umarım bu sefer öyle bir afetle karşılaşmayız" dedi.



Yağışların yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor. - ADANA